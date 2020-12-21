Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

За минувшие сутки в столице скончался 71 пациент с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в столице увеличилось до 10 540, свидетельствуют данные оперштаба.

За все время пандемии в России зафиксировано более 2,8 млн случаев COVID-19, из них более 51 тысячи – с летальным исходом.

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