Ученые определили, чем грязный воздух опасен для беременных

Если беременные женщины дышат грязным воздухом, у них могут развиваться опасные гормональные нарушения. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Environment International.

Ученые проанализировали анализы крови и мочи 815 женщин.

«Соблюдение строгого гормонального баланса крайне важно от момента зачатия до родов, а нарушения этого баланса негативно воздействуют и на мать, и на ребенка», — подчеркнули авторы исследования.

Также из-за попадания ртути, кобальта, никеля и свинца в организм женщины увеличивается риск преждевременных родов и дефицита массы тела ребенка.

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