Ученый счел новый штамм коронавируса более опасным для детей

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразен для детей, чем уже известный вариант вируса. Об этом заявил профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон, сообщает Independent.

По словам эксперта, данные о распространении инфекции на юго-востоке Великобритании свидетельствуют, что новый штамм вируса демонстрирует более высокий уровень заражения среди детей, чем другие штаммы.

«Мы наблюдали в течение пяти или шести недель, что доля случаев заражения новым штаммом людей в возрасте до 15 лет была статистически значимо выше, чем для уже известного варианта вируса», – рассказал Фергюсон.

Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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