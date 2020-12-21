В Кургане ангар горит на площади в 1000 квадратных метров

В Кургане ангар горит на площади в тысячу квадратных метров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

По предварительной причине, горят стройматериалы. Возгорание произошло по адресу улица Омская, дом 99б.

«По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение внутри ангара, по предварительной информации, на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте работают 62 человека и 18 единиц техники, от МЧС России — 46 человек и 13 единиц техники. О погибших или пострадавших не сообщалось.

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