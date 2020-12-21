Капсулы для самоизоляции и вакцина от COVID-19 вошли в список необычных подарков у россиян
Россияне назвали капсулы для самоизоляции в квартире и вакцину от коронавируса в числе самых необычных подарков на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Hi-Tech Mail.ru.
В топ самых нестандартных подарков к празднику попали биткоин (14,9%), клетка Фарадея (защищающий от внешних электромагнитных помех короб) и капсула для самоизоляции в квартире (13,4%).
Вакцину от коронавируса в качестве новогоднего презента отметили 7,6% опрощенных.
Наименее популярным у россиян оказался УФ-стерилизатор для обеззараживания смартфона (2,8%).
Среди прочих вариантов неожиданных подарков были названы куртка с подогревом, пульсоксиметр, наушники с шумоподавлением для удаленной работы, а также набор инструментов для ремонта и средство от депрессии.
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