В Москве выявлено 7797 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 7 797 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день также были госпитализированы 1585 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 487 человека.

Всего в столице инфекция была зафиксирована у 743 697 человека, выздоровели 572 541 (4 798 за последние сутки), скончались 10 469 (75 за последние сутки).

Среди новых выявленных случаев 40,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5%— от 46 до 65 лет, 12,0%— от 66 до 79 лет, 4,5% — старше 80 лет. А также среди новых заболевших есть дети — 12,6%.

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