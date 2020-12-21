Пара леопардов прибыла в РФ из Швеции для восстановления популяции на Кавказе

Пару переднеазиатских леопардов — самца Филоу и самку Шиву — привезли из Швеции в Россию впервые за последние 5 лет в рамках программы восстановления их популяции на Кавказе. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Отмечается, что животные прибыли из шведского зоопарка Nordens Ark. В настоящее время звери находятся в Центре восстановления леопардов на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Согласно программе, появившееся потомство леопардов потом переселят в дикую природу.

Филоу и Шива появились на свет в немецких зоопарках. В Швецию их перевезли в 2014 году, с тех пор они жили вместе, в 2016 году у них родились первые детеныши — два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в прошлом году.

Шведский зоопарк передал леопардов в Россию в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании между Минприроды РФ, Европейской Ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) и Комиссией по выживанию видов международного союза охраны природы (КВВ МСОП).

Уточняется, что в начале 2021 года в шведский зоопарк Nordens Ark отправится 4-летняя самка Багира.

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