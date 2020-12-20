Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи в ходе пресс-конференции Путина

Представитель издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, задававшая вопрос президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции, ответила на обвинения во лжи насчет беременности.

В разговоре с «Московским комсомольцем» заявила, что действительно находится «в положении» и готова, если потребуется, сделать выписку из медкарты, подтверждающую эти сведения.

По словам журналистки, идея сделать табличку для мероприятия с надписью «Я беременна» появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию.

«Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, «хоть табличку делай», — рассказала Безукладова.

Также, комментируя обвинения в свой адрес о якобы «лживом подвиге» рязанского вице-губернатора Игоря Грекова, она заявила, что у всех понятие о геройстве разное.

«Для меня, чиновник, который не сидит в кабинете в костюме и шелковом галстуке, а идет «в поле» и делает что-то, рискуя собой — он, кстати, получил травму во время этих событий — достоин уважения», — объяснила Безукладова.

Ранее Безукладова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила свою просьбу к Путину наградить чиновника за героизм.