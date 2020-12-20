В центре Москвы провалился грунт
Семён Сонный
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На дороге в центре Москвы произошел обвал грунта из-за прорыва трубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, рассказал источник. По его словам, грунт обвалился на площади около 4 кв. м.
После инцидента на участке было перекрыто движение, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. На данный момент движение восстановлено.
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