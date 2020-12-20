Россиян предупредили о ранней весне в 2021 году

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в 2021 году начнется достаточно рано — в марте.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что наступившая зима будет для россиян в два раза холоднее, чем в прошлом году. Но холодный сезон пройдет по сокращенной программе.

«Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — добавил синоптик.

По его словам, обычна весна начинается в России в конце марта, где-то 27-го числа, но в 2021 году потепление и таяние снега должно произойти раньше положенного срока. Притом такое явление будет во всей европейской части страны.

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