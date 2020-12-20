Москвичей предупредили о мощных снегопадах и метелях

Москвичей и жителей центральной части России ожидают мощные снегопады в конце следующей недели, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ухудшение погоды будет связано с циклоном «Грета», центр которого в конце следующей недели пройдет через Москву, рассказал эксперт. По его словам, снегопады начнутся в среду, 23 декабря, однако будут слабыми.

Значительное ухудшение ожидается в пятницу, 25 декабря, когда на столицу и Центральную Россию обрушатся мощные снегопады и метели, которые могут привести к коллапсу наземного и авиатранспорта, отметил Тишковец.

По предварительным прогнозам, выпадет до 20-25 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Кроме того, в сугробы в Москве вырастут в два раза, до 20 см.

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