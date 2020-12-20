В Казахстане запретят массовые мероприятия и корпоративы до 5 января

В Казахстане из-за коронавируса вводят запрет на проведение массовых мероприятий, новогодних утренников и корпоративов, передает портал Тengrinews пресс-службу правительства республики.

Запрет вводится с 25 декабря по 5 января.

«Установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов», — сообщили в правительстве.

Глава правительства Аскар Мамин также поручил главам областей принимать другие необходимые ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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