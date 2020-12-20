Силовики произвели первые задержания на протестах в Минске

В минском микрорайоне Грушевка силовики разогнали колонну протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

После полудня в Грушевке сформировалась колонна из протестующих, которая шла по дворам. По ходу шествия к колонне присоединялись новые люди. Прибывшие в микрорайон силовики разогнали митингующих. Некоторые из них разбежались по дворам, однако есть и задержанные

Задержания подтвердила «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сказала она.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах появился анонс «Марша народного трибунала», запланированный 20 декабря районном формате.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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