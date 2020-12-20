Мурашко назвал возможные сроки вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Да, мы надеемся на это», — сказал он, отвечая на вопрос о начале вакцинации пожилых россиян на следующей неделе.

Министр отметил, что в настоящее время завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

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