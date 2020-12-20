В Общественной палате требуют наказать обманувшую Путина журналистку

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич потребовал наказать журналистку из Рязани Александру Безукладову за обман президента России Владимира Путина во время пресс-конференции.

Девушка смогла привлечь к себе внимание на пресс-конференции плакатом с надписью «Я беременна», однако это оказалось неправдой. Вместо вопроса журналистка рассказала историю о местном чиновнике и попросила Путина выдать ему звание Героя России.

По мнению Малькевича, поведение Безукладовой на пресс-конференции было недопустимым. Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с предложением исключить девушку из членов Союза журналистов России.

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо», — заявил общественник ФАН.

Он отметил, что журналистка попыталась выпросить местному чиновнику звание Героя России, основываясь на ложной информации о его «подвигах» — о количестве спасенных этим человеком людей и о собранных жителями Рязани подписях в поддержку этого награждения.

«Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — Малькевич.

Ранее на Первом канале в программе «Время» показали сюжет, в котором очевидцы опровергают заявления о геройствах вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. По словам местных жителей, они впервые услышали об этом чиновнике только на пресс-конференции.

Как утверждает Первый канал, история с Грековым доказывает, что вопросы на пресс-конференции не фильтровали.

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