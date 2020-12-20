В Саратовской области задержан начальник подразделения филиала РЖД
Максимс Краюшкинс
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В Саратовской области 19 декабря задержан начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению Александр Кобзев. Об этом сообщает сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
По данным следствия, в августе 2020 года Кобзев заключил договор на выполнение работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 млн рублей, потребовав за сделку у генерального директора компании 25% от общей суммы договора.
При получении 1,2 млн рублей Кобзев был задержан. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
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