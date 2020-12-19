Стали известны подробности хлопка в больнице Астрахани

Глава Минздрава Астраханской области Алексей Спирин заявил, что хлопок кислородного баллона в больнице, где расположен ковид-госпиталь, произошел во время его замены, передает ТАСС.

По данным министра, рабочий заменял баллон в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи. В результате случившегося человек получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести.

«Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало, следы горения отсутствуют. Подача кислорода не прекращалась», — добавил Спирин.

Данные о хлопке поступили в центр обработки вызовов системы «112» около 20.50 по местному времени.

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