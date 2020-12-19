Пассажирский самолет экстренно сел в Сургуте

Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Игарка — Уфа, экстренно приземлился в аэропорту Сургута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную воздушной гавани.

«Прибыл, все в порядке», – заявили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что самолет готовился к экстренной посадке. По данным информированного источника, после взлета у воздушного судна сработал датчик неисправности наддува. На борту находится 121 человек, их них 116 — пассажиры.

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