Пассажирский самолет экстренно сел в Сургуте
Семён Сонный
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Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Игарка — Уфа, экстренно приземлился в аэропорту Сургута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную воздушной гавани.
«Прибыл, все в порядке», – заявили в аэропорту.
Ранее сообщалось, что самолет готовился к экстренной посадке. По данным информированного источника, после взлета у воздушного судна сработал датчик неисправности наддува. На борту находится 121 человек, их них 116 — пассажиры.
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