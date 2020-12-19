Во Франции задержали сообщника Джеффри Эпштейна в изнасиловании несовершеннолетних

Во Франции задержали модельного агента Жан-Люка Брюнеля по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах, его арест связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Отмечается, что на Брюнеля в октябре 2019 года пожаловалась молодая француженка. Второе обвинение связано с показаниями свидетелей. Французская прокуратура приступила к расследованию летом прошлого года после публикаций в СМИ США выдержек из записных книжек, обнаруженных в доме Эпштейна, которому в Соединенных Штатах были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Брюнеля задержали 16 декабря в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль, он намеревался отправиться в Дакар. Тогда стало известно, что несколько бывших топ-моделей обвинили его в изнасилованиях, в связи с чем прокуратура начала проверку. Кроме того, французского агента подозревали в сводничестве, в том числе в подборе несовершеннолетних девушек для Эпштейна.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Многолетнее насилие»: канадского модельера обвинили в секс-торговле

— СМИ: сообщница Эпштейна просит суд освободить ее под залог в $28,5 млн