Журналист «Би-би-си» рассказал, почему «сбежал» с пресс-конференции Путина

Журналист «Би-би-си» Стивен Розенберг признался, что преждевременно покинул большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 17 декабря из-за необходимости оперативно передать информацию. Об этом он рассказал в эфире НСН.

«В «Би-би-си» очень много передач — радио, телевидение, — нужно было торопиться. Нет-нет, никакого бегства», — сказал Розенберг.

По его словам, в этом поступке не было «никакого неуважения», и у репортеров был дедлайн.

Журналист также поблагодарил организаторов конференции за возможность задать вопрос российскому лидеру.

Ранее на большой пресс-конференции Розенберг спросил Путина, считает ли он, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений России с США и Великобританией или же российские власти «белые и пушистые».

Президент, в свою очередь, ответил, что по сравнению с Западом Россия действительно «белая и пушистая».

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