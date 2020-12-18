Собянин отметил высокую эффективность российской вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» оценил российскую вакцину от коронавируса.

По его словам, отечественная вакцина продемонстрировала «большую, высокую» эффективность.

«Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют», — сказал Собянин.

Согласно последним данным, в столице выявили уже 722 178 случаев коронавируса, выздоровели 557 028 человек, скончались 10 243 пациента.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса нового типа. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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