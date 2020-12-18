Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве остается сложной
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается сложной.
По его словам, число пациентов с COVID-19, которые в настоящее время находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам.
«Многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя», — сказал Собянин.
Согласно последним данным, в Москве выявили уже 722 178 случаев коронавируса, выздоровели 557 028 человек, скончались 10 243 заболевших.
5 декабря в Москве началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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