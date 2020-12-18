Собянин не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после получения вакцины от коронавируса у него не было никаких тяжелых последствий.

По его словам, он прививался, когда вакцинация проходила этап исследования. После введения сыворотки у него была только небольшая головная боль утром. Он уточнил, что с момента его вакцинации прошло почти полгода, а титры до сих пор хорошие.

«Тяжелых последствий я совершенно не ощутил», — сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Вместе с тем мэр добавил, что температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, потому что у них высокая степень иммунитета.

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