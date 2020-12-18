Власти Москвы не планируют радикальных ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не планируют в городе ничего радикального по ограничениям в связи с коронавирусом. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо беречь себя, ничего такого радикального мы не планируем, как сделано во многих европейских странах», — сказал Собянин.

Он также призвал столичных жителей в преддверии Нового года быть осторожными при посещении торговых центров и магазинов.

Согласно последним данным, в Москве выявили уже 722 178 случаев COVID-19, вылечились 557 028 человек, скончались 10 243 пациента.

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