Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан во время общения с российским коллегой Михаилом Мурашко выразил готовность производить российскую вакцину от коронавируса.

Шпан отметил, что готов привлечь немецкие компании для совместного производства вакцин, созданных в России. Согласно достигнутой договоренности, в скором времени эксперты двух стран проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для производства российских вакцин, говорится на сайте Минздрава РФ.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 2,7 млн случаев инфекции, а в Германии 1,4 млн заболевших.

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