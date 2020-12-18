Обвиняемый в серийных отравлениях в Москве частично признал свою вину

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов частично признал вину по делу об отравлении на Чистых прудах 30 человек с целью их ограбления. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

В пятницу, 18 декабря, суд начал рассмотрение по существу уголовного дела мужчины. «В ходе него прокурор огласил обвинительное заключение, а подсудимый официально заявил о своем отношении к предъявленным обвинениям, частично признав вину», — сказала собеседница агентства.

Сабанова обвиняют в том, что в районе Чистых прудов он знакомился с людьми, употребляющими спиртное, приглашал в менее людное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, обладающие угнетающим воздействием на центральную нервную систему. Выпив содержимое, его жертвы теряли сознание, и он их грабил. Пяти из 30 пострадавших был причинен тяжкий вред. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

Планируется, что следующее заседание по делу состоится 15 января 2021 года.

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