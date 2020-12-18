Азербайджан закроет сухопутную границу с РФ из-за коронавируса

Между Россией и Азербайджаном закрывается до марта следующего года из-за коронавируса сухопутная государственная граница. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское посольство в Москве.

В диппредставительстве рассказали, что это делается в связи с резким ростом числа людей, заразившихся COVID-19 в обеих странах, а также введением внутри Азербайджана строгих карантинных мер.

«Сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в России выявлено 2 791 220 случаев COVID-19, вылечились 2 228 633 человека, скончались 49 762 пациента. При этом в Азербайджане, согласно последней информации, зарегистрировано 195 422 инфицированных, 131 252 из них выздоровели, умерли 2 133 заболевших.

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