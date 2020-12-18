Мурманский врач намерена подать заявление в СК после жалобы на нее Путину

Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, о которой говорилось в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщила, что собирается подать заявление в СК за клевету, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции российский лидер зачитал письмо от жителя Мурманской области Юрия Краснянского. Мужчина обратил внимание на проблему медпомощи в Алакуртти. По его словам, там работает только одна бригада скорой помощи, а в амбулатории принимает врач 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».

Женщина отметила, что пока не будет увольняться с работы, хотя у нее отсутствует «особое желания работать с подобными людьми».

«Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету», — сказала Яковлева.

В свою очередь глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, комментируя данную ситуацию, сказал агентству, что мужчина, отправивший сообщение Путина, был излишне эмоционален и вел себя некорректно по отношению к доктору.

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