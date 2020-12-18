В Мордовии задержали подозреваемого в насилии и истязании шестерых детей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Мордовии, который подозревается в издевательствах над несовершеннолетними детьми, в том числе приемными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ («Истязания», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из потерпевших заявила следствию, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемный отец совершил в отношении нее также действия сексуального характера. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным СК, в период с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна.

«В семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, а среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные <…> мужчина задержан в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливается местонахождение двух несовершеннолетних приемных детей, они с сентября 2020 года находятся на территории Республики Абхазия.

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