На Кубани спустя 48 лет возобновили расследование убийств граждан СССР нацистами

Прокуратура спустя 48 лет возобновила расследование массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровского карательного органа «зондеркоманда СС-10а» на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что к этим преступлениям был причастен бывший переводчик нацистов Гельмут Оберлендер.

По данным прокуратуры, в ходе прежнего расследования, которое вел КГБ СССР, удалось выяснить, что в 1941-43 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей, а также убивали их в передвижных газовых камерах-«душегубках». Преступления совершались в Краснодарском крае и Ростовской области.

Так, с августа 1942 по январь 1943 года в кубанской станице Марьянская были расстреляны 47 человек, в станице Березанской в «душегубках» отравились около 300, в станице Третья речка Кочеты (Чернышевка) – 42 пациента детской психбольницы, в Краснодаре — порядка 40 пациентов больниц, в станице Старо-Щербиновская – более 400, в том числе 214 воспитанников детских домов.

Еще во времена Советского Союза соответствующие материалы были переданы Германии, а ряд виновных получили сроки, в том числе начальник зондеркоманды Курт Кристман. В отношении еще трех участников зондеркоманды уголовные дела были закрыты «по различным основаниям».

В 1972 году расследование этого дела в СССР было вовсе приостановлено «в связи с неустановлением иных лиц, причастных к злодеяниям».

Решение о возобновления следствия было принято после того, как стало известно о судьбе одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды — Гельмута Оберлендера. Недавно он был лишен гражданства Канады из-за того, что признался в причастности к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета России, Оберлендер так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Гельмут Оберлендер по происхождению — этнический немец, родился на Украине. Он фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии коронавируса.

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