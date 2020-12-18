Нарколог назвал два повода для употребления алкоголя
Семён Сонный
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Алкоголь употребляют либо ритуально в редких случаях, либо в лечебных целях чайными или столовыми ложками, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. Об этом сообщает РИА «Новости».
Шампанское в новогоднюю ночь выпить можно, это ритуал, отметил Брюн.
При этом эксперт подчеркнул, что главное — не злоупотреблять алкоголем, что характерно для 10-20% населения России.
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