Нарколог назвал два повода для употребления алкоголя

Алкоголь употребляют либо ритуально в редких случаях, либо в лечебных целях чайными или столовыми ложками, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шампанское в новогоднюю ночь выпить можно, это ритуал, отметил Брюн.

При этом эксперт подчеркнул, что главное — не злоупотреблять алкоголем, что характерно для 10-20% населения России.

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