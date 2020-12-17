В МЧС заявили об отсутствии обрушений в пещерах, где пропали дети
В МЧС прокомментировали ситуацию с пропажей группы туристов из двух взрослых и восьми детей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что обрушения в пещерах не было.
Там также уточнили, что группа вошла в пещеры в 10.45 мск, а должна была выйти в 19.00 мск.
Ранее стало известно о пропаже группы туристов, состоящей из двух взрослых и детей в возрасте от 9 до 12 лет, в пещерах Сьяны. Позднее был найден один из взрослых у входа в пещеры, протяженность которых составляет 19 км. Отмечается, что туристы готовились к занятиям по спортивному ориентированию и должны были выйти из пещер около 19.00 мск.
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