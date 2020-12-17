Прокурор Домодедово выехал на место пропажи детей в пещерах Сьяны

Прокурор Домодедово Николай Развозжаев выехал на место пропажи туристов в подмосковных пещерах Сьяны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он будет координировать действия спасателей по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Кроме того, в прокуратуре Подмосковья уточнили, что группа туристов, в числе которых восемь детей, не выходила на связь с утра четверга, 17 декабря.

Ранее стало известно о пропаже группы туристов, состоящей из двух взрослых и детей в возрасте от 9 до 12 лет, в пещерах Сьяны. Позднее был найден один из взрослых у входа в пещеры, протяженность которых составляет 19 км. Отмечается, что туристы готовились к занятиям по спортивному ориентированию и должны были выйти из пещер около 19.00 мск.

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