Путин рассказал о главном тосте в новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, какой тост поднимет в Новый год.

По его словам, тостов на Новый год может быть много, главное, чтобы количество принимаемых напитков было умеренным.

Глава государства отметил, что касается его семьи и друзей, то главный тост в Новый год всегда один: «За Россию».

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