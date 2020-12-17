Путин рассказал о главном тосте в новогоднюю ночь
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, какой тост поднимет в Новый год.
По его словам, тостов на Новый год может быть много, главное, чтобы количество принимаемых напитков было умеренным.
Глава государства отметил, что касается его семьи и друзей, то главный тост в Новый год всегда один: «За Россию».
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