Президент России Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья.

Вопрос задал журналист из Исландии.

«Что касается секрета семейного счастья — это любовь. Но это не секрет. Это все знают, это понятие универсального понятия. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и в отношении между народами», — сказал Путин.

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