Президент России Владимир Путин рассказал, какие книги читает своим внукам.

«Маршака, например. Вот «Двенадцать месяцев». Есть другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Он отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из Ново-Огарево.

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