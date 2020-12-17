Путин рассказал, какие книги читает своим внукам
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин рассказал, какие книги читает своим внукам.
«Маршака, например. Вот «Двенадцать месяцев». Есть другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Он отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из Ново-Огарево.
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