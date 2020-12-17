В Красноярске заведено дело по факту попытки продажи детей в Китай

Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю завело уголовное дело после попытки трех жительниц Казахстана продать детей в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о женщинах 32, 27 и 34 лет, которые за сумму в один миллион рублей договорились выносить и родить детей, а затем передать младенцев их биологическим отцам — гражданам Китая.

Так, после родов женщины оставили новорожденных на попечение няни и уехали в Казахстан. Сейчас дети помещены в специализированный дом ребенка.

Возбуждено дело по факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса. Фигурантки дела и биологические отцы младенцев разыскиваются, проводится допрос сотрудников медицинских учреждений.

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