В аэропорту Благовещенска произошел пожар

Утром в четверг, 17 декабря, на территории аэропорта Благовещенска произошел пожар. Об этом сообщает издание АСН24 со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что в воздушной гавани загорелся международный терминал.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили изданию информацию о пожаре. В ведомстве сообщили, что подразделения уже направились на место.

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