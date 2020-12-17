В аэропорту Благовещенска произошел пожар
Антон Демидов
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Утром в четверг, 17 декабря, на территории аэропорта Благовещенска произошел пожар. Об этом сообщает издание АСН24 со ссылкой на очевидцев.
Местные жители рассказали, что в воздушной гавани загорелся международный терминал.
В пресс-центре ГУ МЧС России по Амурской области подтвердили изданию информацию о пожаре. В ведомстве сообщили, что подразделения уже направились на место.
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