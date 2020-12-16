Суд оправдал врачей из Калининграда по делу об убийстве новорожденного

Калининградский областной суд оправдал бывшую и. о. главврача роддома №4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил оправдать Белую Ирину Валерьевну, Сушкевич Элину Сергеевну», — говорится в сообщении.

Ранее присяжные оправдали Белую и Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемые не сделали этого. В итоге ребенок скончался.

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