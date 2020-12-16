В РФ предложили расширить список документов для оформления лицензии на оружие

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором предложил включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие, передает RT.

Он отметил, что в настоящее время при получении лицензии на оружие мнение родственников не учитывается, хотя при этом они могут считать его появление в доме повышенным риском и выступать против этого.

Общественник в своем обращении просит ведомство оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство «в части включения письменного согласия супругов и (или) других совершеннолетних родственников, совместно проживающих на одной жилой площади с гражданином», который претендует на лицензию на покупку оружия в перечень документов, нужных для получения такой лицензии.

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