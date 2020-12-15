У болеющих коронавирусом мам дети рождаются в основном без вируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что дети, рожденные от больных коронавирусом мам, как правило, появляются на свет без инфекции. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают», — заявил он.

Глава Минздрава отметил, что в большинстве своем природа защищает ребенка, поэтому вертикальной передачи вируса не происходит.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» проверят на беременных после завершения исследований на детях и взрослых.

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