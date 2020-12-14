Эффективность вакцины «Спутник V» оказалась на уровне 91,4%

Эффективность вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа составила 91,4% после проведения анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Об этом сказано в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который является производителем вакцины.

В организации отметили, что эффективность данного препарата была подтверждена на таком уровне на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.

Как сообщили в РФПИ, расчет эффективности был осуществлен на основе данных по 22 714 добровольцам, которые получили первую и вторую инъекцию «Спутника V» или плацебо. Так, в заключительной контрольной точке коронавирус был обнаружен у 78 добровольцев. Из них 62 человека получили плацебо, а 16 — вакцину. Среди вакцинированных заболевших не обнаружено ни одного тяжелого случая заболевания, а среди получивших плацебо выявили 20 таких случаев.

При этом эффективность этой российской вакцины от COVID-19 против тяжелых случаев заболевания составила 100%, указали в фонде.

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