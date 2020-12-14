Более 40% россиян готовы привиться от коронавируса

Около 42% россиян готовы привиться от коронавирусной инфекции в ближайшее время, при этом более 56% уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что почти две трети россиян (63%) осведомлены о первой зарегистрированной в мире российской вакцине «Спутник V», из них более 75% опрошенных следят за информацией о ее клинических испытаниях.

Также для 68% граждан важна страна-производитель вакцины от коронавируса. Если бы респондентов была возможность выбора, то 51% предпочли бы российскую вакцину, 18% – немецкую, 9% – американскую.

Всероссийский телефонный опрос проводился среди 3000 граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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