На зеленой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях

На Замоскворецкой линии метро приостановлено движение из-за человека на путях. Об этом сообщает столичный депртанс в Telegram-канале.

Отмечается, что движения поездов нет на участке «Речной вокзал» — «Белорусская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

По словам источника «Интерфакса», около 11.35 на станции «Сокол» под прибывающий поезд попал пассажир. Информации о состоянии пострадавшего не приводится.

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