В Великобритании резко выросло число смертей от обезвоживания

В Великобритании резко выросло количество смертей от обезвоживания, пишет Daily Mirror.

Так, по данным издания, за четыре месяца в стране от жажды умерли 345 пациентов, что в 1,5 раза больше показателей 2019 года.

Отмечается, что скончавшиеся не болели коронавирусом и у медперсонала не хватало на них времени из-за заболевших COVID-19.

Половина умерших — молодые люди, которые страдали раком или сахарным диабетом и нуждались в контроле водного баланса, пишет издание. Вторая часть умерших — жители домов престарелых, за которыми до пандемии присматривали родственники, однако во время изоляции они могли рассчитывать только на персонал. В материале сообщается, что многие пожилые люди перестали пить, потому что боялись, что не смогут самостоятельно дойти до туалета.