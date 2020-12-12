Гинцбург сравнил сроки действия вакцин «Спутник V» и Pfizer

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действует около двух лет, а зарубежный препарат компаний Pfizer и BioNTech — четыре-пять месяцев. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

В то же время глава центра уточнил, что для точных данных необходимы дополнительные эксперименты.

Гинцбург уточнил, что «Спутник V» был создан на основе вакцины против Эболы.

«Аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше. На какой срок будет давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4, от силы 5 месяцев», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 71 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина получила одобрение от COVAX на получение вакцины от COVID-19

— Американским пилотам разрешили применить вакцину Pfizer и BioNTech

— В Турции коронавирусом за сутки заразились почти 30 тысяч человек