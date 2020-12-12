В НАО один человек погиб при аварии на нефтяном месторождении
Карина Казанцева
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На нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе произошла разгерметизация рукава высокого давления, из-за чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления. Пострадали 4 человека и один из них, к сожалению, погиб», — сказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что разлива нефти не произошло. Скважина уже заглушена.
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