В Париже неизвестные украли пуховики на €40 тысяч

В Париже банда злоумышленников ограбила бутик Moncler и украла пуховики на €40 тысяч, сообщила газета Le Parisien.

Как пишет издание, неизвестные с оружием ворвались в магазин и стали срывать куртки с вешалок. Позже они вынесли пуховики из складского помещения и скрылись.

Сотрудники магазина и охранник следовали инструкциям безопасности и не стали вмешиваться в происходящее. Полиция начала расследование.

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