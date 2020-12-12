В Париже неизвестные украли пуховики на €40 тысяч
Карина Казанцева
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В Париже банда злоумышленников ограбила бутик Moncler и украла пуховики на €40 тысяч, сообщила газета Le Parisien.
Как пишет издание, неизвестные с оружием ворвались в магазин и стали срывать куртки с вешалок. Позже они вынесли пуховики из складского помещения и скрылись.
Сотрудники магазина и охранник следовали инструкциям безопасности и не стали вмешиваться в происходящее. Полиция начала расследование.
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