В Иране казнили оппозиционного журналиста

В Иране в субботу, 12 декабря, казнили главу новостного портала Amad News и оппозиционного журналиста Рухолла Зама. Об этом информирует агентство Tasnim.

Отмечается, что мужчину повесили. По данным агентства, он управлял также Telegram-каналом.

За несколько дней до казни Верховный суд страны подтвердил вынесенный в июне текущего года приговор. Тогда стало известно, что главу новостного портала Amad News Рухоллу Зама приговорили к смертной казни. Официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили сообщал, что решение может быть обжаловано.

Зама задержали в октябре 2019 года сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Разведка страны утверждала, что журналист сотрудничал с иностранными спецслужбами и хотел «привести страну к смятению».

В период с 2017 по 2018 год Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом проживал во Франции. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.

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