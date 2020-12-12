Власти США заказали дополнительную партию вакцины Moderna

Власти США заказали дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

Учитывая, что вакцинация требует двух доз для каждого пациента, новая партия позволит довести число привитых этой вакциной до 100 миллионов человек.

Дополнительная партия препарата, согласно достигнутой договоренности, будет доставлена до июня 2021 года.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней приняли участие около 30 тыс. добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%.

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